League Зарплаты

Диапазон зарплат League варьируется от $68,665 в общей компенсации в год для Развитие бизнеса на нижнем конце до $150,750 для Аналитик по кибербезопасности на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. League. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Инженер-программист
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Бэкенд-инженер

Менеджер по продукту
Median $120K
Руководитель отдела разработки
Median $150K

Развитие бизнеса
$68.7K
Копирайтер
$70.9K
Юридический отдел
$144K
Дизайнер продукта
$116K
Аналитик по кибербезопасности
$151K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di League adalah Аналитик по кибербезопасности at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $150,750. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di League adalah $132,102.

