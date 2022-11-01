LeadSquared Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата LeadSquared варьируется от $18,402 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $167,385 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников LeadSquared. Последнее обновление: 11/22/2025

Программный инженер
Median $18.4K

Full-Stack разработчик

Бизнес-аналитик
$19.3K
Управление персоналом
$50.9K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Продукт-дизайнер
$71.4K
Продукт-менеджер
$167K
Продажи
$21.4K
Инженер по продажам
$25.8K
Архитектор решений
$89.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в LeadSquared — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $167,385. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в LeadSquared составляет $38,395.

