Lattice
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Full-Stack разработчик

  • San Francisco Bay Area

Lattice Full-Stack разработчик Зарплаты в San Francisco Bay Area

Компенсация Full-Stack разработчик in San Francisco Bay Area в Lattice составляет от $206K за year для L3 до $229K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $220K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lattice. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
Software Engineer I(Начальный уровень)
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
Software Engineer II
$154K
$154K
$0
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$229K
$229K
$0
$0
Посмотреть 2 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Lattice Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

3 years post-termination exercise window.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Full-Stack разработчик в Lattice in San Francisco Bay Area составляет $283,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lattice для позиции Full-Stack разработчик in San Francisco Bay Area составляет $170,690.

