Медианный компенсационный пакет Юридический отдел in Greater Los Angeles Area в Latham & Watkins составляет $265K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Latham & Watkins. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Общая сумма в год
$265K
Уровень
-
Оклад
$235K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$30K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Latham & Watkins?

$160K

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Юридический отдел в Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area составляет $447,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Latham & Watkins для позиции Юридический отдел in Greater Los Angeles Area составляет $235,000.

Другие ресурсы