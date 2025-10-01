Каталог компаний
Lamoda
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бизнес-аналитик

  • Все зарплаты Бизнес-аналитик

  • Moscow Metro Area

Lamoda Бизнес-аналитик Зарплаты в Moscow Metro Area

Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in Moscow Metro Area в Lamoda составляет RUB 3.03M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lamoda. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Общая сумма в год
RUB 3.03M
Уровень
L2
Оклад
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 233K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Lamoda?

RUB 13.36M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RUB 2.51M+ (иногда RUB 25.05M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бизнес-аналитик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Lamoda in Moscow Metro Area составляет RUB 7,801,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lamoda для позиции Бизнес-аналитик in Moscow Metro Area составляет RUB 3,031,156.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Lamoda не найдены

Похожие компании

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • Все компании ➜

Другие ресурсы