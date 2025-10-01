Каталог компаний
Lam Research
  • San Francisco Bay Area

Lam Research Менеджер программ Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Менеджер программ in San Francisco Bay Area в Lam Research составляет $212K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lam Research. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Общая сумма в год
$212K
Уровень
L5
Оклад
$154K
Stock (/yr)
$34K
Бонус
$23.5K
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
7 Лет
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Lam Research RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер программ в Lam Research in San Francisco Bay Area составляет $265,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lam Research для позиции Менеджер программ in San Francisco Bay Area составляет $187,000.

