Lam Research Process Engineer Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Process Engineer in San Francisco Bay Area в Lam Research составляет $204K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lam Research. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Общая сумма в год
$204K
Уровень
L4
Оклад
$167K
Stock (/yr)
$14K
Бонус
$23K
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Lam Research?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Lam Research RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Lam Research şirketindeki in San Francisco Bay Area jobFamilies.Process Engineer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $242,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lam Research şirketinde jobFamilies.Process Engineer rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $197,333 tutarındadır.

