Lam Research
Lam Research Специалист по данным Зарплаты в India

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lam Research. Последнее обновление: 10/1/2025

₹13.94M

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Lam Research RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Lam Research in India составляет ₹4,743,899 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lam Research для позиции Специалист по данным in India составляет ₹3,164,270.

Другие ресурсы