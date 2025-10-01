Каталог компаний
Lalamove
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Инженер-программист Зарплаты в Greater Hong Kong Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Hong Kong Area в Lalamove составляет HK$334K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lalamove. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Общая сумма в год
HK$334K
Уровень
L2
Оклад
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Бонус
HK$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Lalamove?

HK$1.25M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на HK$233K+ (иногда HK$2.33M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Lalamove in Greater Hong Kong AreaИнженер-программист职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬HKHK$3,493,986。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Lalamove in Greater Hong Kong AreaИнженер-программист职位的年度总薪酬中位数为HKHK$2,412,249。

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Lalamove не найдены

Похожие компании

  • Gett
  • Alpaca
  • Via Transportation
  • Rocket Lawyer
  • Meituan
  • Все компании ➜

Другие ресурсы