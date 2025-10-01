Каталог компаний
Labelbox
Labelbox Инженер-программист Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in San Francisco Bay Area в Labelbox составляет $225K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Labelbox. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$225K
Уровень
L3
Оклад
$215K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Labelbox?

$160K

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Labelbox in San Francisco Bay Area составляет $281,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Labelbox для позиции Инженер-программист in San Francisco Bay Area составляет $202,500.

