La Poste
La Poste Инженер-программист Зарплаты в Greater Paris Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Paris Area в La Poste составляет €54.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах La Poste. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Общая сумма в год
€54.5K
Уровень
L2
Оклад
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Бонус
€0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в La Poste?

€142K

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в La Poste in Greater Paris Area составляет €69,773 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в La Poste для позиции Инженер-программист in Greater Paris Area составляет €51,985.

