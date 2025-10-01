Каталог компаний
Kyndryl Инженер-программист Зарплаты в United States

Компенсация Инженер-программист in United States в Kyndryl составляет от $128K за year для Band 6 до $193K за year для Band 9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $122K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kyndryl. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Band 6
(Начальный уровень)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Kyndryl?

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Kyndryl in United States составляет $223,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kyndryl для позиции Инженер-программист in United States составляет $121,000.

