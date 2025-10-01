Компенсация Инженер-программист in United States в Kyndryl составляет от $128K за year для Band 6 до $193K за year для Band 9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $122K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kyndryl. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
