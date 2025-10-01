Каталог компаний
Kyndryl
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Madrid Metropolitan Area

Kyndryl Инженер-программист Зарплаты в Madrid Metropolitan Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Madrid Metropolitan Area в Kyndryl составляет €38.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kyndryl. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Общая сумма в год
€38.8K
Уровень
Senior
Оклад
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
12 Лет
Какие карьерные уровни в Kyndryl?

€142K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.7K+ (иногда €267K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Kyndryl in Madrid Metropolitan Area составляет €57,045 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kyndryl для позиции Инженер-программист in Madrid Metropolitan Area составляет €38,794.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Kyndryl не найдены

Похожие компании

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Все компании ➜

Другие ресурсы