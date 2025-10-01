Компенсация Инженер-программист in Greater Bengaluru в Kyndryl составляет от ₹855K за year до ₹2.64M. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹1.14M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kyndryl. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Band 6
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность