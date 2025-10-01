Компенсация Инженер-программист in Greater Austin Area в Kyndryl составляет от $106K за year для Band 6 до $121K за year для Band 8. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Austin Area составляет $107K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kyndryl. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
