Компенсация Инженер-программист in Greater Austin Area в Kyndryl составляет от $106K за year для Band 6 до $121K за year для Band 8. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Austin Area составляет $107K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kyndryl. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Band 6
(Начальный уровень)
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Kyndryl in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $135,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Инженер-программист role in Greater Austin Area is $120,000.

