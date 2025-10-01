Каталог компаний
Kubrick Group
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater London Area

Kubrick Group Инженер-программист Зарплаты в Greater London Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater London Area в Kubrick Group составляет £31.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kubrick Group. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£31.5K
Уровень
L3
Оклад
£31.5K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
0-1 Лет
Какие карьерные уровни в Kubrick Group?

£121K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на £22.7K+ (иногда £227K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Kubrick Group in Greater London Area составляет £46,329 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kubrick Group для позиции Инженер-программист in Greater London Area составляет £38,286.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Kubrick Group не найдены

Похожие компании

  • Intuit
  • Spotify
  • SoFi
  • Tesla
  • Google
  • Все компании ➜

Другие ресурсы