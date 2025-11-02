Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Taiwan в Kronos Research составляет NT$1.89M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kronos Research. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Общая сумма в год
NT$1.89M
Уровень
-
Оклад
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Kronos Research in Taiwan составляет NT$10,086,066 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kronos Research для позиции Программный инженер in Taiwan составляет NT$1,537,900.

