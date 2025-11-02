Каталог компаний
Kroll
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Аналитик по кибербезопасности

  • Все зарплаты Аналитик по кибербезопасности

Kroll Аналитик по кибербезопасности Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Аналитик по кибербезопасности в Kroll составляет CA$138K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kroll. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$138K
Уровень
Senior Consultant
Оклад
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
9 Лет
Какие карьерные уровни в Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Аналитик по кибербезопасности предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик по кибербезопасности в Kroll составляет CA$175,216 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kroll для позиции Аналитик по кибербезопасности составляет CA$92,615.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Kroll не найдены

Похожие компании

  • Orion Innovation
  • Hyland
  • MORSE
  • Cole Engineering Services
  • Avanade
  • Все компании ➜

Другие ресурсы