Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Зарплаты

Зарплата Kratos Defense and Security Solutions варьируется от $33,830 общей компенсации в год для Инженер-аппаратчик в нижнем диапазоне до $301,500 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Kratos Defense and Security Solutions. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Развитие бизнеса
$302K
Инженер-аппаратчик
$33.8K
Инженер-механик
$73.5K

Инженер-программист
$89.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Kratos Defense and Security Solutions — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $301,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kratos Defense and Security Solutions составляет $81,347.

