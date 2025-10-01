Каталог компаний
KPN
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater Amsterdam Area

KPN Инженер-программист Зарплаты в Greater Amsterdam Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Amsterdam Area в KPN составляет €82.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах KPN. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Общая сумма в год
€82.1K
Уровень
L3
Оклад
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€3.9K
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
13 Лет
Какие карьерные уровни в KPN?

€142K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.7K+ (иногда €267K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at KPN in Greater Amsterdam Area sits at a yearly total compensation of €99,286. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KPN for the Инженер-программист role in Greater Amsterdam Area is €88,238.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в KPN не найдены

Похожие компании

  • Tesla
  • DoorDash
  • Lyft
  • Stripe
  • Airbnb
  • Все компании ➜

Другие ресурсы