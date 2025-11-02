Каталог компаний
KPN
KPN Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Netherlands в KPN составляет €71.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах KPN. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Общая сумма в год
€71.2K
Уровень
L3
Оклад
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€3.7K
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в KPN in Netherlands составляет €84,856 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в KPN для позиции Программный инженер in Netherlands составляет €71,772.

Другие ресурсы