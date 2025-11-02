Каталог компаний
KPN
KPN Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in Netherlands в KPN составляет €62.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах KPN. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Общая сумма в год
€62.7K
Уровень
-
Оклад
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€4.8K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в KPN in Netherlands составляет €115,118 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в KPN для позиции Дата-сайентист in Netherlands составляет €61,972.

