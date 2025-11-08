Каталог компаний
KPMG
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Программный инженер Уровень

Senior Associate Software Engineer

Уровни в KPMG

Сравнить уровни
  1. Associate Software Engineer
  2. Senior Associate Software Engineer
  3. Software Engineer
    4. Показать 1 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
₹23,724
Базовая зарплата
₹1,964,367
Акции ()
₹0
Бонус
₹93,145
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в KPMG не найдены

Похожие компании

  • Vanguard
  • CoreLogic
  • William Blair
  • Fisher Investments
  • Synechron
  • Все компании ➜

Другие ресурсы