Konami Gaming
Konami Gaming Зарплаты

Зарплата Konami Gaming варьируется от $80,000 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $85,073 для Проектный менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Konami Gaming. Последнее обновление: 11/25/2025

Программный инженер
Median $80K
Проектный менеджер
$85.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Konami Gaming — Проектный менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $85,073. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Konami Gaming составляет $82,536.

Другие ресурсы

