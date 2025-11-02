Каталог компаний
Kohler
  • Зарплаты
  • Инженер-механик

  • Все зарплаты Инженер-механик

Kohler Инженер-механик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in United States в Kohler составляет $94.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kohler. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Kohler
Mechanical Engineer
Kohler, WI
Общая сумма в год
$94.8K
Уровень
-
Оклад
$87.8K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$7K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Kohler?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Unlock by Adding Your Salary!

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Kohler in United States составляет $107,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kohler для позиции Инженер-механик in United States составляет $90,500.

