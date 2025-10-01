Каталог компаний
Kofax
Kofax Инженер-программист Зарплаты в Waterloo Region

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Waterloo Region в Kofax составляет CA$97.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kofax. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$97.2K
Уровень
Senior
Оклад
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$5.1K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Kofax?

CA$226K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.3K+ (иногда CA$423K+).

Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Kofax in Waterloo Region составляет CA$106,254 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kofax для позиции Инженер-программист in Waterloo Region составляет CA$96,286.

Другие ресурсы