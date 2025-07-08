Каталог компаний
Koenig Solutions
Koenig Solutions Зарплаты

Зарплата Koenig Solutions варьируется от $5,823 общей компенсации в год для Архитектор решений в нижнем диапазоне до $14,459 для Продукт-дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Koenig Solutions. Последнее обновление: 11/25/2025

Продукт-дизайнер
$14.5K
Архитектор решений
$5.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Koenig Solutions — Продукт-дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $14,459. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Koenig Solutions составляет $10,141.

