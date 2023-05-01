Каталог компаний
KODE Labs
KODE Labs Зарплаты

Медианная зарплата KODE Labs составляет $33,098 для Продукт-дизайнер . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников KODE Labs. Последнее обновление: 11/25/2025

Продукт-дизайнер
$33.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в KODE Labs — Продукт-дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $33,098. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в KODE Labs составляет $33,098.

Другие ресурсы

