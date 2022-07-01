Каталог компаний
Koddi
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Koddi Зарплаты

Зарплата Koddi варьируется от $78,000 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $174,125 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Koddi. Последнее обновление: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $78K

Backend-разработчик

Менеджер по разработке ПО
$174K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Koddi — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $174,125. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Koddi составляет $126,063.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Koddi не найдены

Похожие компании

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koddi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.