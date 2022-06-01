Kodak Alaris Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Kodak Alaris варьируется от $62,685 общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению в нижнем диапазоне до $120,600 для Регуляторные вопросы в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Kodak Alaris. Последнее обновление: 11/25/2025

Инженер по аппаратному обеспечению
$62.7K
Инженер-механик
$84.6K
Регуляторные вопросы
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Программный инженер
Median $100K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Kodak Alaris — Регуляторные вопросы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $120,600. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kodak Alaris составляет $92,288.

Другие ресурсы

