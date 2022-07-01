KNZ Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата KNZ варьируется от $34,825 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $190,950 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников KNZ. Последнее обновление: 11/25/2025

Консультант по управлению
$191K
Программный инженер
$34.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в KNZ — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $190,950. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в KNZ составляет $112,888.

