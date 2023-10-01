Каталог компаний
Knowunity Зарплаты

Зарплата Knowunity варьируется от $49,000 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $75,998 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Knowunity. Последнее обновление: 11/23/2025

Программный инженер
Median $76K
Продукт-дизайнер
$49K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Knowunity — Программный инженер с годовой общей компенсацией $75,998. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Knowunity составляет $62,499.

