Known Зарплаты

Зарплата Known варьируется от $35,175 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $161,190 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Known. Последнее обновление: 10/22/2025

Менеджер по работе с данными
$161K
Специалист по данным
$153K
Инженер-программист
$35.2K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Known — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $161,190. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Known составляет $153,000.

