Knoema Зарплаты

Диапазон зарплат Knoema варьируется от $87,560 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $318,400 для Продажи на верхнем конце. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Специалист по данным
$201K
Дизайнер продукта
$87.6K
Продажи
$318K

FAQ

The highest paying role reported at Knoema is Продажи at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $318,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Knoema is $201,000.

