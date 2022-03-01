Каталог компаний
Knightscope
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Knightscope Зарплаты

Зарплата Knightscope варьируется от $130,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $231,835 для Менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Knightscope. Последнее обновление: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Менеджер программ
$232K
Менеджер проектов
$179K
Инженер-программист
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Knightscope — Менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $231,835. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Knightscope составляет $178,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Knightscope не найдены

Похожие компании

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Envestnet
  • Cepheid
  • Все компании ➜

Другие ресурсы