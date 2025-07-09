Каталог компаний
Knight Frank
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Knight Frank Зарплаты

Зарплата Knight Frank варьируется от $33,322 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $125,648 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Knight Frank. Последнее обновление: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Аналитик данных
$33.3K
Специалист по данным
$53.2K
Инженер-программист
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Менеджер по разработке ПО
$111K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Knight Frank — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $125,648. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Knight Frank составляет $81,879.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Knight Frank не найдены

Похожие компании

  • Square
  • Microsoft
  • Netflix
  • Flipkart
  • Lyft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы