KLDiscovery Зарплаты

Диапазон зарплат KLDiscovery варьируется от $8,964 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $114,425 для Руководитель проекта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. KLDiscovery. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Инженер-программист
Median $70K

Fullstack-инженер

Бизнес-аналитик
$59.7K
Специалист по информационным технологиям
$9K

Консультант по управлению
$101K
Руководитель проекта
$114K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в KLDiscovery, — это Руководитель проекта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $114,425. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в KLDiscovery, составляет $70,000.

