Каталог компаний
Kiya.ai
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Kiya.ai Зарплаты

Зарплата Kiya.ai варьируется от $5,844 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $9,888 для Венчурный капиталист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Kiya.ai. Последнее обновление: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $5.8K
Венчурный капиталист
$9.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Kiya.ai — Венчурный капиталист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $9,888. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kiya.ai составляет $7,866.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Kiya.ai не найдены

Похожие компании

  • Snap
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Apple
  • Flipkart
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kiyaai/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.