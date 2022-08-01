Каталог компаний
Kitu Systems
Kitu Systems Зарплаты

Медианная зарплата Kitu Systems составляет $200,990 для Менеджер по разработке ПО . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Kitu Systems. Последнее обновление: 11/22/2025

Менеджер по разработке ПО
$201K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Kitu Systems — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $200,990. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kitu Systems составляет $200,990.

Другие ресурсы

