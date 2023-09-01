Каталог компаний
King
Работаете здесь? Подтвердить компанию

King Зарплаты

Зарплата King варьируется от $36,686 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $288,878 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников King. Последнее обновление: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $122K

Разработчик видеоигр

Маркетинг
Median $129K
Бизнес-аналитик
$280K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Корпоративное развитие
$107K
Дата-сайентист
$131K
Продукт-менеджер
$216K
Проектный менеджер
$132K
Рекрутер
$36.7K
Продажи
$289K
Менеджер по разработке ПО
$99.3K
Технический писатель
$76.8K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в King — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $288,878. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в King составляет $129,249.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в King не найдены

Похожие компании

  • Pinterest
  • Flipkart
  • PayPal
  • Square
  • Databricks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/king/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.