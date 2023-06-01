Каталог компаний
King Street Capital Management
    • О компании

    King Street Capital Management is a worldwide alternative asset manager that specializes in identifying complex investment opportunities across asset classes and geographies where it has an advantage.

    kingstreet.com
    Веб-сайт
    1995
    Год основания
    270
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

