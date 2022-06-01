Справочник компаний
Kindred Healthcare
Kindred Healthcare Зарплаты

Диапазон зарплат Kindred Healthcare варьируется от $99,960 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $165,170 для Операционный маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Kindred Healthcare. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Финансовый аналитик
$134K
Операционный маркетинг
$165K
Инженер-программист
$100K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Kindred Healthcare, — это Операционный маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,170. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Kindred Healthcare, составляет $134,419.

