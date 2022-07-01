KEV Group Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата KEV Group варьируется от $54,767 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $199,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников KEV Group. Последнее обновление: 10/18/2025

Продуктовый менеджер
$61.2K
Инженер-программист
$54.8K
Менеджер по разработке ПО
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в KEV Group — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $199,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в KEV Group составляет $61,200.

Другие ресурсы