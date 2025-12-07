Каталог компаний
Kepler
Kepler Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in Canada в Kepler составляет от CA$119K до CA$163K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kepler. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$92.9K - $112K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$86.8K$92.9K$112K$118K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Kepler?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Kepler in Canada составляет CA$162,964 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kepler для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in Canada составляет CA$119,413.

Другие ресурсы

