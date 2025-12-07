Каталог компаний
Kent
Kent Инженер-химик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-химик in India в Kent составляет от ₹2.07M до ₹3.01M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kent. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$27K - $30.8K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Kent?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-химик в Kent in India составляет ₹3,010,258 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kent для позиции Инженер-химик in India составляет ₹2,066,363.

Другие ресурсы

