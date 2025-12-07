Каталог компаний
Kent Hospital
Kent Hospital Врач Зарплаты

Средняя общая компенсация Врач in United Kingdom в Kent Hospital составляет от £90.8K до £127K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kent Hospital. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$132K - $160K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$122K$132K$160K$171K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Kent Hospital?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Врач в Kent Hospital in United Kingdom составляет £126,947 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kent Hospital для позиции Врач in United Kingdom составляет £90,833.

