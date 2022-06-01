Kelly Services Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Kelly Services варьируется от $29,371 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $102,485 для Маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Kelly Services. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $97K
Рекрутер
Median $65K
Руководитель бизнес-операций
$77.6K

Специалист по данным
$47.8K
Отдел кадров
$32.1K
Специалист по информационным технологиям
$29.4K
Маркетинг
$102K
Доверие и безопасность
$87.4K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Kelly Services, — это Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $102,485. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Kelly Services, составляет $71,305.

