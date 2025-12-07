Каталог компаний
KeepWorks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

KeepWorks Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in India в KeepWorks составляет от ₹1.44M до ₹2.1M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах KeepWorks. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$18.9K - $21.5K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$16.4K$18.9K$21.5K$24K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Программный инженер заявок в KeepWorks чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в KeepWorks?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в KeepWorks in India составляет ₹2,104,409 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в KeepWorks для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,444,552.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в KeepWorks не найдены

Похожие компании

  • Coinbase
  • Spotify
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Roblox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keepworks/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.