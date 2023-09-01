Каталог компаний
KCI Technologies
Работаете здесь? Подтвердить компанию

KCI Technologies Зарплаты

Зарплата KCI Technologies варьируется от $56,441 общей компенсации в год для Инженер-строитель в нижнем диапазоне до $97,594 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников KCI Technologies. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-строитель
$56.4K
Инженер-механик
$69.7K
Инженер ИТП
$83.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Менеджер проектов
$97.6K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в KCI Technologies — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $97,594. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в KCI Technologies составляет $76,615.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в KCI Technologies не найдены

Похожие компании

  • Amazon
  • Intuit
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы