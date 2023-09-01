Справочник компаний
KBTG
Работаете здесь? Заявить о своей компании

KBTG Зарплаты

Диапазон зарплат KBTG варьируется от $10,841 в общей компенсации в год для UX-исследователь на нижнем конце до $44,087 для Маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. KBTG. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $22.1K

Fullstack-инженер

Специалист по данным
Median $17.4K
Бизнес-аналитик
$24.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Маркетинг
$44.1K
Менеджер по продукту
$30.1K
Аналитик по кибербезопасности
$32.7K
UX-исследователь
$10.8K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di KBTG adalah Маркетинг at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $44,087. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di KBTG adalah $24,875.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для KBTG

Связанные компании

  • Apple
  • Snap
  • Roblox
  • Uber
  • SoFi
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы